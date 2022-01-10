النيابة العامة تحقق في مصرع سيدتين وإصابة شخص من أسرة واحدة بتسمم في المنيا

قررت النيابة العامة، بمركز مغاغة بالمنيا، برئاسة المستشار أحمد حفيظ، مدير النيابة العامة، في واقعة العثور على جثتين لربة منزل وزوجة نجلها، وإصابة نجلها، في مدينة مغاغة عقب تناول وجبة منزلية.



حيث قررت النيابة تشريح جثتي السيدتين، والتحفظ على الشاب المصاب، وتكليف المعمل الجنائي بمعاينة موقع الحادث، وكلف فريق من شركة الغاز لمعاينة الشقة، وتحديد مدى وجود تسرب غاز من عدمه، وكلف البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.



تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بوفاة كل من «ص. ع – 80 سنة» ربة منزل، وزوجة نجلها «ص. ا – 45 سنة»، ربة منزل، وإصابة نجلها «ص. ر – 45 سنة»، مقيمون جميعا بمركز مغاغة، عقب تناولهم وجبة غذاء منزلية .



تم التحفظ على الجثتين، بمشرحة مستشفى مغاغة المركزي، ونقل المصاب إلى مركز علاج السموم بمستشفى المنيا العام لاستكمال العلاج.

وكشفت التحريات الأولية تناول الجميع وجبة منزلية، وبسؤال المصاب ظل يهذي بكلمات غير مفهومة، منها وجود عفريت في الشقة، وتسريب غاز.