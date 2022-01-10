قدم مجموعة من الشباب عرضًا مسرحيًا عن جائحة كورونا، بمشاركة 14 جنسية مختلفة تحت قيادة المخرج خالد جلال، على مسرح شباب العالم ضمن فعاليات المنتدى في نسخته الرابعة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وقال أحد الممثلين عن دور الأطباء: «عرفت معنى إنك متشوفش أهلك شهرين أو تلاتة مع إنك مش مسافر ولا حاجة، ده إحنا في العزل، إحنا كإننا كنا في حرب، في الحرب العسكري لو وقع زميله بيشيله على كتفه وبيجري بيه وده اللي حصل مع دكتور علي صاحبي، علي وقع لكن مقدرتش أشيله، مش علي وحده اللي وقع، ناس كتير من زمايلنا ماتت».



وذكر عدد من الممثلين أسماء زملائهم من الأطقم الطبية الذين توفوا بسبب وباء كورونا، ليستكمل أحد الممثل: «إحنا للأسف مكناش بنقدر نشيل زمايلنا على كتافنا لكن كنا بنشيل الناس».



وانطلقت، صباح اليوم الاثنين، فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، والتي تستمر حتى 13 يناير الجاري بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.





