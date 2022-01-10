شريف عامر ناعيًا وائل الإبراشي: «عرفته منذ ربع قرن»

نعى الإعلامي شريف عامر، الراحل وائل الإبراشي، والذي وافته المنية مساء الأحد، عن عمر ناهز الـ 58 عامًا.

وقال شريف عامر في تغريدة له، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: « عرفته ضمن كتيبة صحفيين موهوبين من ربع قرن في الغرفة المجاورة لرئيس تحرير روز اليوسف، يتحدث قليلا، ويعمل كثيرا، هادئ على السطح، نشط الذهن دائما».

واستكمل: يقابلك مبتسما بالجملة دي "انت فين يا عم شريف ؟"، و أنتم متقابلين من يومين مثلا.. رحمك ورحمنا الله ..سلامنا لكل الأحباء يا وائل».

وكان حذر الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، من فيروس كورونا، وذلك في آخر ظهور له عبر برنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى».