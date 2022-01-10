وزيرة الخارجية الألمانية تتوجه إلى روما لبحث الموقف بين روسيا والغرب

تتوجه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى العاصمة الإيطالية روما اليوم الاثنين، ومن المتوقع أن تكون المواجهة الحالية بين روسيا والغرب حول أوكرانيا على رأس جدول أعمال لقاءاتها.

وتعتزم بيربوك لقاء نظيرها الإيطالي لويجي دي مايو في العاصمة الإيطالية حوالي الساعة 11 بتوقيت جرينتش.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الألمانية أنه بالإضافة لمناقشة الموقف الأوروبي المشترك تجاه روسيا، فإن الوزيرين سوف يناقشان القضايا السياسية الخارجية الثنائية والأوروبية. كما أنه من المرجح أن تجرى مناقشة سياسة الهجرة.

وتعتزم بيربوك ودي مايو عقد مناقشات مشتركة بعد ظهر اليوم بشأن إعادة الهيكلة البيئية في أوروبا وذلك بمعهد الشؤون الدولية.

ويعتبر معهد الأبحاث أحد أهم المعاهد في إيطاليا وأكثرها تأثيرا. وجاء على الموقع الرسمي للمعهد أن مهمته هي تعميق الوعي بشأن التحديات التي تواجهها السياسات الأوروبية والدولية من خلال الأبحاث المستقلة، للدفع بالمناقشات واقتراح الحلول.

يذكر أن دي مايو يتولى وزارة الخارجية الإيطالية منذ أيلول/سبتمبر 2019. وقد احتفظ بمنصبه حتى مع بعد تغير السلطة في شباط/فبراير 2021 وتشكل حكومة جديدة بقيادة رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي.