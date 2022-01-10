 الأمم المتحدة تعبر عن قلقها إزاء نشر صور لجنود من كازاخستان يرتدون خوذات تحمل شارتها - بوابة الشروق
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الأمم المتحدة تعبر عن قلقها إزاء نشر صور لجنود من كازاخستان يرتدون خوذات تحمل شارتها

أرشيفية
أرشيفية
موسكو - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 10 يناير 2022 - 2:33 م | آخر تحديث: الإثنين 10 يناير 2022 - 2:33 م

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء نشر صور تظهر جنودا من كازاخستان يرتدون خوذات تحمل شارة الأمم المتحدة، أثناء تدخلهم خلال الاضطرابات الأسبوع الماضي.

  وقالت متحدثة أممية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) " لقد أعربنا عن قلقنا للبعثة الدائمة لكازاخستان ".

  وأضافت أنه يمكن للجنود من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة استخدام خوذات المنظمة الزرقاء في حال كانوا ضمن مهمة لحفظ السلام، مشيرة إلى أن هذا لم يكن الوضع في كازاخستان.

  وقد جاءت الصور من أكبر مدن كازاخستان الماتي الأسبوع الماضي. ولم يتضح كيف حصل الجنود على الخوذات أو سبب ارتدائهم لها.


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