محافظ الشرقية يتابع أعمال رصف شارع المشير أحمد إسماعيل بمنطقة القومية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الإثنين، بداية أعمال رصف شارع المشير أحمد إسماعيل بمنطقة القومية في مدينة الزقازيق، وذلك في إطار خطة التجميل والتطوير بمراكز ومدن المحافظة، ومنها أعمال الرصف والتطوير الجارية التي تشهدها منطقتي القومية وفلل الجامعة.

وأشاد المحافظ بحجم الأعمال والجهد المبذول من كل الجهات المعنية، التي استمرت طوال شهرين ماضيين؛ لتنفيذ أعمال إزالة للجزيرة الوسطى ونقل أعمدة الكهرباء وكبائن التليفونات، مؤكدًا أن العمل يسير بخطى ثابتة نحو تطوير وتجميل منطقتي القومية وفلل الجامعة وشارع طلبة عويضة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وشدد على الشركة المنفذة بالالتزام بالجدول الزمني المحدد لأعمال تطوير منطقتي القومية وفلل الجامعة، لافتا إلى أنه عقب الانتهاء من أعمال الرصف سيتم توحيد حركة السيارات طبقاً للمخطط المروري المعتمد؛ وذلك لفك الاختناقات المرورية بالمنطقة وتسهيل الحركة داخل مدينة الزقازيق.

رافق المحافظ في الجولة: اللواء محمد أبو شقه رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وسعد الفرماوي السكرتير العام، ونبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ومحمد الأباصيري رئيس حي ثان، وإيهاب فوده مدير إدارة الصيانة بمديرية الطرق والمشرف على تنفيذ المشروعات.