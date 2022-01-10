جونسون لن يواجه تحقيقا بشأن الفساد في قضية تجديد شقة في داونينج ستريت

لن يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تحقيقا من هيئة الفساد في البرلمان بشأن إعادة تجديد شقته في داونينج ستريت بتكلفة تبلغ 112 ألف جنيه استرليني (152 ألف دولار).

وقد واجهت مفوضة المعايير في البرلمان كاثرين ستون دعوات للتحقيق فيما إذا كان رئيس الوزراء قد خالف قواعد المشرعين بعدما كشف مستشاره للمصالح الوزارية لورد جيديت الأسبوع الماضي أن جونسون لم يبلغ بشأن المراسلات مع أحد متبرعي حزب المحافظين الذي ساعد في تمويل عملية تجديد الشقة، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

ودعا حزب العمال المعارض ستون إلى فتح تحقيق بعدما اتضح أن رئيس الوزراء ناقش مشروعا مع اللورد براونلو من أجل إقامة "عرض رائع" في رسائل من خلال التطبيق الإلكتروني "واتساب"، طلب منه فيها المضي قدما في عملية التجديد.

وأظهرت السجلات الوزارية انه بعد ستة أسابيع، التقى اللورد بوزير الثقافة آنذاك أوليفر دودين وممثلي قاعة "ألبرت هول" لمناقشة العرض، إلا إنه لم يتم تنفيذه في نهاية الأمر.

وقال حزب العمال إنها قضية "فساد بوضوح وبساطة" إذا كان اللورد ديفيد برونلو قد تمكن من الوصول إلى وزراء مقابل المساعدة في تمويل تجديد الشقة.