فيوتشر يجدد المفاوضات للتعاقد مع إيبوكا ويضع خطة بديلة

عقد علي ماهر المدير الفني لنادي فيوتشر، اجتماعا مع مجلس إدارة الفريق من أجل تحديد المراكز التي يطلب التدعيم بها خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وأكد ماهر أنه بحاجة إلى ظهير أيمن ومهاجم خلال الفترة الحالية من أجل الوصول إلى مركز متقدم ببطولة الدوري الممتاز، بجانب كأس الرابطة الذي سيحاول الفريق الوصول إلى نصف نهائي البطولة.

وكشفت تقارير أن علي ماهر طلب ضم جون إيبوكا مهاجم إنبي، وتظل الصفقة صعبة بسبب طلب النادي البترولي مبلغ 3 ملايين دولار للتخلي عن مهاجمه النيجيري، ويتمسك المدير الفني بضم مهاجم إنبي خاصة بعد موافقة اللاعب على الانضمام إلى فيوتشر.

ووضع ماهر خطة بديلة وهي ضم مهاجم بيراميدز ناصر منسي في حال لم ينجح الفريق في التعاقد مع جون إيبوكا، وسيجد فيوتشر منافسة قوية مع البنك الأهلي في حال قرر ضم ناصر منسي، بعد أن وضعه البنك الأهلي أولوية له خلال الفترة المقبلة.

ويقع فريق فيوتشر في المجموعة الأولى من بطولة كأس الرابطة والتي تجمع كلا من بيراميدز، مصر المقاصة، الاتحاد السكندري، المصري البورسعيدي وإيسترن كومباني.