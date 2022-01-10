التحالف العربي: مقتل 270 عنصرا حوثيا في شبوة ومأرب باليمن خلال 24 ساعة

أعلن التحالف العربي في اليمن الذي تقوده السعودية عن تنفيذ 49 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في محافظتي مأرب وشبوة، الواقعتين شرقي اليمن، خلال ال 24 ساعة الماضية، أسفرت عن مقتل 270 عنصرا حوثيا.

وقال التحالف في بيان اليوم الإثنين: "إنه نفذ 11 عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب خلال الساعات 24 الماضية، كما تم تنفيذ 38 عملية استهداف ضد الميليشيا في شبوة".

وأكد التحالف أن" الاستهدافات دمرت 36 آلية عسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت 270 عنصرًا إرهابيًا".

وكانت لجنة حقوقية تابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أعلنت أمس الأحد، مقتل وإصابة 1171 مدنيا جراء "هجمات مباشرة وعشوائية" اتهمت ميليشيا الحوثي بتنفيذها خلال العام الماضي.

وقالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن في بيان: "إن العام 2021 شهد ارتفاعا كبيرا في حجم انتهاكات حقوق الإنسان وخطورتها والتي تلازمت مع اشتداد العمليات العسكرية وارتكاب الهجمات المباشرة والعشوائية بحق المدنيين".

وأضاف البيان، أن اللجنة وثقت مقتل 403 مدنيين بينهم 30 امرأة، و48 طفلا وإصابة 768 مدنيا آخرين، بينهم 85 امرأة، و167 طفلا في الفترة من كانون الثاني/يناير وحتى كانون الأول/ديسمبر 2021.

وأشار اللجنة إلى سقوط 296 ضحية من المدنيين جراء انفجار ألغام وعبوات ناسفة، بينهم 17 امرأة و35 طفلاً.

وأوضحت اللجنة أنها رصدت 1158 حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب، و 15 حالة اعتداء على الطواقم الطبية والمنشآت والمرافق الصحية، و122 واقعة تجنيد أطفال دون سن 15 سنة.