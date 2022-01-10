كشف خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، آخر تطورات ملف تجديد الدولي المغربي أشرف بن شرقي لتعاقده مع القلعة البيضاء، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له بشهر يناير الجاري التوقيع لأي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وينتظم بن شرقي في تدريبات الزمالك الاستعدادية لخوض منافسات بطولة كأس الرابطة، بعد استبعاده من قائمة منتخب المغرب المشاركة في بطولة أمم إفريقيا، والتي تستضيفها الكاميرون من 9 يناير وحتى 6 فبراير المقبل.

وقال الغندور اليوم الإثنين، خلال برنامجه الإذاعي على محطة راديو (أون سبورت):" لدي معلومات مؤكدة بني شرقي أغلق ملف تجديد تعاقده مع الزمالك ".

وأضاف:" القصة انتهت بشكل نهائي، بن شرقي لن يستمر مع الزمالك".

وانتقل الغندور للحديث عن ملف تجديد عقد مصطفى فتحى.. قائلاً:" لديه رغبة في الرحيل عن الزمالك والعودة للاحتراف في السعودية".

وأكمل:" مصطفى فتحي سيوافق على تجديد عقده مع الزمالك، حال تلقى عرضًا ماليَا مغريَا، خاصة وأن هناك مشكلة سابقة بين اللاعب وأمير مرتضى في الموسم الماضي، والتي كانت سببًا في خروجه على سبيل الإعارة لصفوف سموحة".

جدير بالذكر أن بطولة كأس الرابطة ستنطلق يوم 12 من شهر يناير الجاري، ويلعب الزمالك في المجموعة الثالثة بجانب فاركو وإنبي وطلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا وغزل المحلة.