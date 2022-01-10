صلاح: أريد أن تكون كأس الأمم الحالية أولى بطولاتي مع المنتخب

أكد محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني أنه يريد أن تكون النسخة الحالية من كأس الأمم الإفريقية الجارية في الكاميرون، هي البطولة الأولى التي يتوج بها مع الفراعنة.

وقال محمد صلاح في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة نيجيريا: "لم أفز ببطولة كبرى مع منتخب بلادي. أود أن أفعل ذلك وآمل أن تكون كأس الأمم الأفريقية هي الأولى".

وأضاف نجم ليفربول الإنجليزي: "لقد لعبت للمنتخب الوطني لمدة 10 سنوات حتى الآن وسأحب الفوز بشيء ما مع منتخب بلادي.. سنبذل قصارى جهدنا للفوز بمباراة الغد وهذه الكأس".

ويواجه المنتخب الوطني نظيره النيجيري في السادسة مساء غدًا الثلاثاء على ملعب جاروا في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية الجارية في الكاميرون حتى 6 فبراير المقبل.