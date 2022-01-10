رفض الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفنى للأهلي التعليق على اختيارات كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب .

وقال موسيماني فى تصريحات تليفزيونية له مساء الأحد : من أنا حتى اتحدث عن كيروش؟ فهو رجل تولي تدريب مانشستر وريال مدريد، ومن الممكن أن يكون حديث ودي بيننا حين يأتي ويسألني عن بعض اللاعبين وهذا ما حدث بالفعل حين سألني عن بعض لاعبي الأهلي".

وأضاف:" لا استحي من قول الحقيقة لكن هذا مبدأ الاحترام، ولا يجب الحديث عن طريقة لعبه لانه لا يتدخل في عملي، فهو له رؤية واسلوبه لو شعر أن مجدي أفشة غير مفيد فهذه وجهة نظره".



وتابع:" اذا كان كيورش يستخدم محمد شريف جناح وبالتأكيد له اسبابه رغم انني أشاركه كرأس حربة صريح، كل شخص يتحمل قراره الشخصي لسنا نتصارع مع بعضنا البعض، لكن هدفنا تحسين الكرة المصرية ودوري تسهيل مهمته".



وأكمل:" كنت محظوظ في مسيرتي حين كنت مع المنتخب الوطني ومتفهم طريقة إعداد المباريات والضغوط التي يواجهها مدرب المنتخب بسبب ضيق الوقت وفي النهاية الجماهير تنظر إلى النتائج فقط، لا يمكن التعليق على عمل كارلوس كيروش لانه لا يتحدث عن عملي".



واختتم موسيماني تصريحاته قائلا : "لدي 9 لاعبين في منتحب مصر فكيف لا أشجع منتخب مصر فهؤلاء أولادي، اهتمامي ومصلحتي هنا ، لو كنت لا أشجع مصر فمن أشجع في كأس أفريقيا ؟!