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أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم، على أن إيطاليا وألمانيا تتشاركان في الحاجة إلى تعزيز التعاون مع البلدان الثالثة، وذلك من أجل إدارة ظاهرة الهجرة.

وجاءت صريحات دي مايو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الألمانية، أنالينا بربوك اليوم، حيث جرى التطرق أيضًا لمسألة الهجرة.

وقال دي مايو إن برلين تمثل شريكًا رئيسيًا أيضا في المفاوضات الجديدة على مستوى الاتحاد الأوروبي لدعم مبدأ التضامن والمشاركة العادلة للمسؤوليات وهي تمتلك "نهج متوازن".

وجرى مناقشة مسائل أخرى مثل الهجرة والعلاقات بين أوكرانيا وروسيا وليبيا والتكامل الأوروبي لدول غرب البلقان والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين، وفقاً لموقع "ديكود 39" الإيطالي.

وأشار إلى أهمية تحول "الصداقة القوية" بين إيطاليا وألمانيا إلى "شراكة إستراتيجية و أكثر تنظيماً".

وكشف أنه خلال الاجتماع الثنائي مع بربوك جرى التطرق إلى خطة العمل الثنائية بين روما وبرلين، وهي "منصة التعاون المعززة" التي ستسمح للبلدين بالعمل بشأن التحديات المرتبطة بالتغييرات المناخية والوباء والجغرافيا السياسية.

وبحسب دي مايو تطرقت بربوك أيضًا إلى أولويات الرئاسة الألمانية لمجموعة السبع خلال عام 2022.