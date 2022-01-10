استمرار عمليات البحث عن 4 صيادين مفقودين في غرق مركب البرلس

قال محمد شرابي نقيب الصيادين ببرج البرلس، بكفر الشيخ، إن عمليات البحث عن الصيادين المفقودين الأربعة من مركب البرلس "سيدنا الحسين"، الذي غرق منذ أسبوعين على بعد 15 ميلا بشواطئ محافظة دمياط مستمرة حتى الآن.

وأضاف شرابى، أن أكثر من 16 غطاسا و12 مركب صيد وأكثر من 100 صياد يبحثون عن الصيادين بعمق البحر، وعلى المياه وبالقرب من الصخور.

وأوضح أن عمليات استخراج تصاريح الدفن لاثنين من الصيادين الأشقاء الذين تم انتشال جثثهم منذ يومين تأخرت، وذلك انتظارا لتحليل DNA حتى يتم التأكد من الجثتين وتسليمهما لأهلهم ودفنهما.

وتابع أن برج البرلس كلها، تنتظر جثث الصيادين المستخرجين لدفنهم بالبرلس، وكذلك تنتظر استخراج جثث الصيادين الأربعة الذين لم يتم استخراجهم بعد، ذاكرا أن موج البحر عالي جدا اليوم، ويصعب عمليات البحث.

يذكر أن مركب صيد البرلس باسم "سيدنا الحسين" من برج البرلس، تعرض للغرق منذ 12 يوما على بعد 15 ميلا من شواطئ محافظة دمياط، وذلك بعد انفجار المركب عقب انفجار أسطوانة الغاز به وكان على متنه 9 صيادين، تم إنقاذ منهم 3 صيادين وغرق 6 آخرين من بينهم أربعة أشقاء، ويتم البحث عنهم منذ غرق المركب.