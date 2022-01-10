جودة التعليم: تدريب 6000 عضو بالمعاهد الأزهرية و12500 من أعضاء التدريس بجامعة الأزهر

قالت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إنه تم مناقشة سبل تطبيق رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بالتعليم الأزهري في لقاء مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وذلك انطلاقا من الاستراتيجية الطموحة التي تتبناها وتدعمها القيادة السياسية في مصر.

وأضافت عيد، أن الهيئة دربت حتى الآن 6000 عضو من المعاهد الأزهرية، و12500 من أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة بجامعة الأزهر، كما قدمت الهيئة دعما فنيا لمعلمي معاهد رياض الأطفال بالأزهر تمثل في 102 دورة تدريبية في 23 محافظة من محافظات مصر، مشيرة إلى أن نسب الاعتماد بمؤسسات التعليم المختلفة بجامعة الأزهر قد حققت المستهدف منها باعتماد 30% منها حتى الآن بمعدل 24 كلية، منهم 14 كلية شرعية و10 كليات عملية و8 برامج تعليمية.

وقدمت عيد، عرضا تحليليا لسبل تحقيق تطور نوعي لمؤسسات التعليم الأزهري من معاهد وكليات وعرض التصور الشامل لهيئة جودة التعليم لجعل كل مؤسسات الأزهر التعليمية مكونا قويا وداعما لمنظومة ومستقبل التعليم في مصر.

وأضافت أن العرض التحليلي الذي قدمته تناول تقارير الزيارات المنتظمة من قبل فرق الهيئة لجامعة الأزهر ولمختلف المعاهد الأزهرية في ربوع مصر.

وأضافت عيد، أن فضيلة الإمام الأكبر أوضح أن التعاون مع الهيئة القومية لجودة التعليم يصب لصالح تحقيق تطور مستمر لمنظومة التعليم الأزهري، الذي يعتبر ركيزة أساسية وقوية لتشكيل سمات مصر الحديثه في كل وقت ورافدا مهما من روافد التعليم في مصر وأن الطيب.

وأشارت إلى حرص المشيخة على تشجيع مؤسسات التعليم الأزهرى على التقدم للاعتماد من قبل الهيئة القومية لجودة التعليم، وذلك بربط تجديد الترخيص للمعاهد الأزهرية الخاصة باستكمال هذه المعاهد لشروط التقدم للاعتماد.

وأكدت أن جامعة الأزهر أعرق وأقدم مؤسسة علمية بالعالمين العربي والإسلامي، موضحة أن هيئة الجودة ستقدم كل الدعم لجامعة الأزهر لاستكمال كل مقومات الاعتماد في أي وقت.