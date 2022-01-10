نائب رئيس اتحاد ملاك السفن اليابانية: قناة السويس شريان رئيسي في التجارة العالمية

قال نائب رئيس اتحاد ملاك السفن اليابانية، ورئيس اللجنة الفرعية للقنوات بغرفة الملاحة الدولية، ورئيس لجنة سياسات النقل البحري لاتحاد ملاك السفن الآسيوية كيجي تومودا، إن قناة السويس تربط بين الشرق والغرب كشريان رئيسي في التجارة العالمية يعبر من خلاله ما يناهز 10% من إجمالي حجم التجارة العالمية المنقولة بحرا، لافتا إلى أن قناة السويس والصناعة البحرية يجمعهما مصير واحد.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم الإثنين، أن ذلك خلال تعليق نائب رئيس اتحاد ملاك السفن اليابانية كمتحدث رئيسي في فعاليات هيئة قناة السويس لمناقشة سبل دعم قناة السويس للتجارة العالمية، في ظل التحديات المختلفة و المقرر عقدها يوم الأحد المقبل بمعرض إكسبو دبي 2020.

وأوضح تومودا أن العاملون في صناعة النقل البحري الدولية، لدينا مهمة لتقديم خدمات بصورة مستمرة حول العالم كبنية تحتية تعمل على دعم اللوجستيات العالمية، حتى عندما حدث الاضطراب غير المسبوق الذي تسببت به جائحة كوفيد- 19 ، لافتا إلى أنه من أجل إنجاح هذه المهمة، ستجري المناقشات في هذا المنتدى المنعقد بمعرض إكسبو دبي، والذي نجح في اجتذاب أنظار العالم، فإنه من الأهمية بمكان أن نؤكد مرة أخرى على أهمية إدارة قناة السويس بصورة مستقرة، تلك القناة التي تربط بين طرق التجارة البحرية الرئيسة في العالم.

وأعرب عن سعادته لحضور هذه الفعالية ممثلا للخطوط الملاحية اليابانية، لتبادل الآراء مع كبرى الشخصيات من المشاركين عما له علاقة بالدور البالغ الأهمية للقناة وتوقعاتنا للدور الذي ستلعبه مستقبلا، الأمر الذي من شأنه دعم التجارة العالمية المنقولة بحرا الدائمة النمو، وكذا المبادرات البيئية التي تتبناها الخطوط الملاحية ، كما أعرب عن تقديره لقناة السويس، التي يمكنها استقبال سفن تجارية عملاقة بما في ذلك سفن من الفئات التي تصل قدرتها الاستيعابية إلى 24,000 حاوية قياسية، ومع ذلك ما تزال تعمل على تنفيذ مشروع توسعة لتلبية الطلب المتزايد على العبور خلالها وللحفاظ على دورها كممر ملاحي رئيسي وأحد عناصر البنية التحتية التي لا غنى عنها في هذه الصناعة، متمنيا أن تحافظ القناة على ميزتها التنافسية بين شتى الطرق الملاحية التي تمتد بين آسيا وأوروبا؛ وبصورة أدق بين جنوب شرق آسيا والأمريكيتين، من حيث مدى تحقق السلامة والأمن، ومدى تحقيق الوفورات الاقتصادية.

وأشار إلى أنه بالنسبة لليابان، فتعتبر قناة السويس نقطة حيوية تربط بين أوروبا واليابان، مؤكدا أن الاستقرار والتنمية المستمرة لقناة السويس، ومنطقة القناة، والدولة المصرية بكالملها تعد أمورا بالغة الأهمية لليابان، وأن تأمين بيئة آمنة ومستقرة وعمليات عبور أكثر كفاءة لقناة السويس لهي أمور ستعود حتما بالنفع على كل من هيئة قناة السويس ومستخدميها، والتعاون المتبادل أمر ضروري لتحقيق ذلك.

وأضاف: "بصفتي رئيسا للجنة الفرعية للقنوات بغرفة الملاحة الدولية، فإنه أدعم إقامة حوار مباشر وبصورة منتظمة بين هيئة قناة السويس والعاملين بهذه الصناعة، وكلي عزم على القيام بدوري لتعزيز تدابير السلامة، وزيادة كفاءة العبور وغير ذلك الكثير، ممثلا عن غرفة الملاحة الدولية ورابطة ملاك السفن اليابانية.

وفيما يتعلق بالقضايا البيئية التي تعد بعض أهم أولويات الصناعة البحرية الدولية، أفاد نائب رئيس اتحاد ملاك السفن اليابانية بأنه على أتم الاستعداد لمناقشة - من خلال هذه الحوارات - تدابير السلامة المستقبلية والمرافق ذات الصلة باستخدام أنواع الوقود البديلة مثل الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين والأمونيا، قائلا: "تنامي لعلمي أن هيئة قناة السويس تعتزم تقديم حوافز للسفن الصديقة للبيئة، وأنا أقدر كثيرا موقف الهيئة لتعزيز استخدام التكنولوجيا المتقدمة، الأمر الذي نتطلع إلى التعاون مع الهيئة فيه".