بولندا: تجدد محاولات اقتحام الحدود مع بيلاروسيا بشكل غير قانوني

أعلنت قوات حرس الحدود البولندية، اليوم الإثنين، تسجيل 49 محاولة لدخول البلاد بشكل غير قانوني عبر الحدود مع بيلاروسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر "راديو بولندا"، أن أفراد الدوريات الأمنية البولندية تعرضوا لإطلاق الحجارة والأخشاب من جانب مجموعة من المقتحمين الأجانب عند قرية "ميلنيكي" الحدودية صباح اليوم، فيما أوضح حرس الحدود أن المقتحمين تلقوا المساعدة من قوات الأمن البيلاروسية.

يشار إلى أنه تم تسجيل حوالي 40 ألف محاولة لدخول البلاد بشكل غير شرعي عبر حدود بيلاروسيا خلال عام 2021 ما دعا بولندا إلى تطبيق قواعد حماية حدودية أكثر حزما والإقدام على بناء جدار حدودي يمتد 180 كيلومترا على الحدود مع بيلاروسيا.

وتصاعدت الأزمة العام الماضي إذ اتهم الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بتدبير الأزمة ردا على العقوبات الغربية ضد نظامه.