المطرب الإيطالي توماس جرازيوسو: سعيد لمشاركتي الثانية في منتدى شباب العالم

عبّر المطرب الإيطالي توماس جرازيوسو، عن سعادته البالغة بالمشاركة في منتدى شباب العالم للمرة الثانية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" على شاشة "dmc"، اليوم الاثنين، إنه يتطلع لدور أقوى للشباب على الصعيد الدولي في المرحلة المقبلة.

وأضاف المغني الإيطالي، أن وضع وباء كورونا في بلاده كان قد تحسَّن في الفترة السابقة، لكنّ تفشي متحور أوميكرون تسبب في الإغلاق الجزئي من جديد.

وعبّر عن أمنيته بأن يتحسن الوضع على مستوى العالم أجمع في المرحلة المقبلة.

وشارك جرازيوسو، مع المطربين محمد الشرنوبي، وملك الحسيني، وتانيا بريزو، في تقديم أغنية حفل افتتاح منتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي جاءت بعنوان "ورجعنا تاني".

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، والتي تستمر حتى 13 يناير الجاري بمدينة شرم الشيخ.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.