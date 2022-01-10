محافظ جنوب سيناء: توجيهات رئاسية بعدم استخدام البنزين أو الديزل

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن هناك تكليفات من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم استخدام البنزين أو الديزل داخل المحافظة، وسيكون التعامل بالكهرباء أو الغاز الطبيعي.

وأضاف، خلال لقائه مع برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء الأحد، أن بعد انتهاء مؤتمر المناخ ستكون محافظة جنوب سيناء نموذجًا يحتذي به.

واستكمل، أن هناك اهتمام كبير من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بمؤتمري الشباب والمناخ، لافتًا إلى أن الرئيس يؤكد على أهمية خروج هذه المؤتمرات بصورة مشرفة تليق بمصر.

يذكر أنه من المقرر أن تنطلق الدروة الرابعة من منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بدءًا من الاثنين 10 يناير لـ 13 يناير الجاري.