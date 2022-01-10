تنطلق فعاليات الجلسة الافتتاحية للنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويعود المنتدى هذا العام تحت شعار "العودة معًا"، بمشاركة الشباب من 196 دولة بمختلف قارات العالم، في مدينة "السلام" شرم الشيخ.

وعقب الافتتاح تبدأ فعاليات الجلسة الرئيسية بعنوان "جائحة كورونا: إنذار للإنسانية وأمل جديد"، كما تضم أجندة المنتدى هذا العام عددًا من القضايا والموضوعات الحيوية، التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاث الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".

وفي إطار الحرص الشديد على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن إعطاء فرصة المشاركة في الجلسة الافتتاحية من خلال الحضور الفعلي أو الحضور عن بعد بالنظام الافتراضي، عبر رابط موقع المنتدى: https://virtual.wyfegypt.com.