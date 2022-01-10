إسرائيل تعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، 15 فلسطينيا من مدن الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" اليوم، أن الاعتقالات شملت ثمانية من بيت لحم، وثلاثة من رام الله، وثلاثة من نابلس، وواحد من جنين.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت اليوم المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وفتشت عدة منازل.

على صعيد آخر، أفاد مدير عام النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قاسم عواد بجرَف مستوطنين، اليوم، مساحات واسعة من أراضي المواطنين القريبة مستوطنة "يتسهار"، جنوب نابلس.

وقال عواد إن الأراضي المستهدفة تبلغ مساحتها نحو 50 دونما وتقع أسفل الجبل المقامة عليه مستوطنة "يتسهار".

وأضاف أن "المستوطنين أقاموا مؤخرا عددا من الوحدات الاستيطانية في المنطقة المُجَرفة، بشكل يهدد بالاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي الجبل المملوك لأهالي قرى وبلدات بورين وحوارة وعصيرة القبلية"، مؤكدا أن "هذه المنطقة معلنة كمناطق نفوذ مستوطنات منذ عشرات السنوات ويحظر على المواطنين الفلسطينيين الوصول إليها وزراعتها واستصلاحها.