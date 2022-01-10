صحيفتان سعوديتان: على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حازمة ضد إيران

أكدت صحيفتا الرياض وعكاظ السعوديتان، أهمية اتخاذ المجتمع الدولي مواقف حازمة ضد إيران بما يضمن ردع تجاوزاتها ويحقق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وذكرت صحيفة الرياض، في افتتاحيتها اليوم الاثنين، تحت عنوان "صلف إيراني"، أن النظام الإيراني يصر على تكريس حضوره كمُهدّد للأمن الإقليمي عبر توظيف أذرعته لتنفيذ أجندته وأيديولوجيته العنفية، مشيرة إلى أن هذا النظام الفاشي الراديكالي لم يكتفِ بالاستقطاب الطائفي وافتعال الأزمات بين الشعوب، بل بات العنف وتصدير الإرهاب والإرهابيين أبرز نشاطاته من دون تحسّب لنظام دولي أو قوانين أو أعراف وخلافها.

من جانبها، أوضحت صحيفة عكاظ تحت عنوان "المملكة واليمن.. انتصارات وإعمار"، أن السعودية تؤازر الحكومة الشرعية اليمنية في مواجهة المليشيا الحوثية التابعة لإيران بدعم الجيش في مختلف الجبهات، ما أسهم في تحقيق الانتصارات النوعية في جبهات مأرب وشبوة والساحل الغربي، بعد تقهقر المليشيات وتراجعها واختفاء قياداتها، التي أدركت أن المرحلة الحالية شهدت نوعا من التوافق بين مختلف المكونات اليمنية، التي ترى ضرورة تخليص اليمن من المشروع الإيراني، وهو ما يجب أن يستمر لتحرير المزيد من المحافظات التي لا تزال تحت سيطرة الحوثيين.