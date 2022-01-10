اللجنة الأولمبية الدولية تعلن وفاة مديرها العام السابق كارارد

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أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الاثنين وفاة فرانسوا كارارد، الذي تولى منصب المدير العام للجنة في وقت سابق لفترة طويلة، وذلك عن عمر يناهز 83 عاما.

وذكرت اللجنة الأولمبية الدولية أنها "شعرت بحزن عميق" لدى علمها بوفاة كارارد الذي تولى منصب المدير العام للجنة بين عامي 1989 و2003 وساعد في إجراء إصلاحات واسعة عقب فضيحة سولت ليك سيتي الخاصة بدفع رشى لشراء أصوات.

وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية :"فرانسوا كاراراد كان رجلا رائعا يتمتع بمهارات تحليلية هائلة وأفق واسع للغاية."

وأضاف :"دائما ما كان مرشدا رائعا ومستشارا موثوقا، وقد أصبح صديقا شخصيا. أنا مدين له لأنني والحركة الأولمبية بأكملها واصلنا الاعتماد عليه حتى أيامه الأخيره."

وعمل المحامي السويسري كاراراد تحت قيادة خوان أنطونيو سامارانش وجاك روج، الرئيسين السابقين للجنة الأولمبية الدولية، كمدير عام وقد شهدت فترة الـ 14 عاما التي قضاها في منصبه إقامة سبع دورات أولمبية اعتبارا من أولمبياد ألبيرفيل 1992 الشتوي وحتى أولمبياد سولت ليك سيتي 2002 .

وكانت فضيحة الرشى المتعلقة بأولمبياد سولت ليك سيتي، قد أدت لإصلاحات على نطاق واسع فيما يتعلق بعملية طلبات استضافة الألعاب الأولمبية وكذلك داخل اللجنة الأولمبية الدولية.

كذلك كان كارارد ضمن لجنة إصلاح في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).