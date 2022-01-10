كشف الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر والحالي للكونغو، عن كواليس استبعاده لـ حسام غالي لاعب الأهلي السابق، مؤكدا كان يبدي عدم موافقته على بعض قراراتي أثناء قيادتي للفراعنة.

وقال كوبر، في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "حسام غالي، المشكلة بسيطة وسهلة جدًا، كانت هناك اختلافات بين المدرب واللاعب في وجهات النظر، بشكل تلقائي هناك مسؤولية تقع على المديرين ويوجد لاعب لا يوافق على أشياء معينة، حاولنا في موضوع غالي أن نجد حلًا، ولكن هناك حدود ويجب أن نسير على القاعدة".

وبسؤاله "هل حسام غالي تعدى الحد المسموح؟"، أوضح: "لا.. دائمًا يكون هناك حدود وحل لسقف المشاكل، ولكن هناك لحظات معينة نقول إنه سنسير في هذا الطريق واللاعب لا يوافق ويتم استبعاده".

وأكمل: "أحترم حسام غالي ولكن مسؤولية القيادة تقع علي أنا شخصيًا، وأعتقد غالي كان غير سعيد بقراراتي، لم يوافق على ما أطلبه، لذلك تم استبعاد اللاعب، كل القرارات أنا من اتخذها، وأنا من طلبت ترحيل رمضان صبحي من الجابون أثناء كأس أمم إفريقيا 2017".

واختتم: "معجب جدًا بتواضع محمد النني، كلاعب لا يوجد اختلاف عليه ومحترف في إنجلترا، كان غير موافق على أشياء معينة ولكنه كان يسير على الخط الذي يرسمه المدرب، وهذا كان يحدث مع كل لاعبي منتخب مصر أثناء تواجدي، والتواضع كان يميز كل لاعبي مصر".