النمسا تسجل 10 آلاف و291 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة

سجلت النمسا 10 آلاف و291 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 4 حالات وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الإثنين.

وترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و339 ألفا و421 إصابة، والوفيات إلى 13 ألفا و848 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 16 مليونا و734 ألفا و82 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.