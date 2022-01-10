الفلبين تسجل رقما قياسيا جديدا في إصابات كورونا







سجلت الفلبين رقما قياسيا في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، اليوم الاثنين،

وذلك لليوم الثالث على التوالي، حيث بلغ عدد الإصابات 33169 حالة في آخر 24 ساعة.

وارتفع معدل النتائج الإيجابية للاختبارات إلى 46%، وهو رقم قياسي جديد منذ بدء تفشي الجائحة قبل عامين، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وبعد حصيلة اليوم اقترب إجمالي عدد الإصابات في الفلبين منذ بدء الجائحة من كسر حاجز الثلاثة ملايين إصابة، من بينها 52293 حالة وفاة، بعد أن لقي 145 مصابا بالفيروس حتفهم اليوم الاثنين.

وقال المسؤولون الفلبينيون، إنهم يفترضون أن يكون سبب القفزة الحالية في الإصابات هو المتحور "أوميكرون".

ودعا بعض الخبراء، إلى تشديد القيود بالنظر لزيادة عدد المصابين وتعثر المستشفيات في استيعابهم؛ بسبب إصابة العديد من العاملين في المجال الصحي.

ولكن مسؤولين قالوا اليوم الاثنين إنه لا تزال هناك حاجة لرفع مستوى التأهب إلى المستوى الرابع من نظام الطوارئ المكون من خمسة مستويات.

وتقع منطقة العاصمة مانيلا، والكثير من المقاطعات والمدن الفلبينية الأخرى تحت المستوى الثالث حتى 15 يناير.