محادثات سعودية عمانية تتناول أوضاع سوق النفط العالمية

تُعقد قبل ظهر اليوم الاثنين في الرياض محادثات بين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي ونظيره العماني محمد بن حمد بن سيف الرمحي تتناول أوضاع السوق النفطية في ضوء قرار تكتل "أوبك بلس" الأسبوع الماضي الإلتزام بالزيادة المزمعة في إنتاج شهر شباط/فبراير المقبل ما يعكس تراجع حدة المخاوف من تكوّن فائض كبير من النفط في الربع الأول.

وكانت مجموعة الدول المنتجة التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها وعلى رأسهم روسيا قررت في 4 كانون الثاني/يناير الجاري زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا الشهر المقبل.

وسلطنة عمان دولة منتجة للنفط الخام وعضو في تحالف"أوبك+" ويبلغ متوسط إنتاجها الفعلي 1ر1 مليون برميل يوميا.

بينما السعودية منتج كبير للنفط بمتوسط إنتاج يومي 11 مليون برميل في الوضع الطبيعي تأتي كثالث أكبر منتج بعد روسيا والولايات المتحدة وأكبر مصدّر للنفط عالميا بمتوسط 4ر7 مليون برميل يوميا.

وقال مصدر نفطي خليجي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الوزيرين "سيبحثان أيضا ما تم إنجازه على صعيد تفعيل مسار التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة ".

يشار إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 36ر3 مليار دولار في عام 2020، فيما بلغت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى سلطنة عمان 16ر1 مليار دولار حسب الإعلام الرسمي.