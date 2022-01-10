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في أعقاب النهاية المؤسفة لمسيرته المهنية كمستشار للنمسا، سيتطوع زباستيان كورتس الآن للعمل في مكافحة معاداة السامية والعنصرية.

وفي ظل هذا الدور الجديد، سيصبح كورتس /35 عاما/ رئيسا مشاركا للمجلس الأوروبي للتسامح والمصالحة، مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، بحسب ما ذكره المدير العام للمجلس، موشيه كانتور، في تغريدة عبر تويتر.

وكتب كانتور في تغريدته: "لم نجد شخصا أفضل (من كورتس) للقيادة بشغف وحكمة وعزيمة ضد التحديات العالمية الحالية".

ومن المتوقع أن يستثمر كورتس علاقاته الدولية في منصبه الجديد، وفقا لما قاله حزب الشعب النمساوي المحافظ الذي ينتمي له.

ويضم أيضا المجلس الأوروبي للمصالحة والتسامح، الذي تأسس في عام 2008، الرئيسة السابقة للبرلمان الألماني "البوندستاج" ريتا زوسموت.

وكان كورتس قد أعلن بوضوح دعمه لإسرائيل خلال فترة رئاسته الحكومة النمساوية وأعرب بقوة عن رأيه ضد كراهية اليهود.

واستقال كورتس من منصبه في 2021 في أعقاب ادعاءات ضده بالفساد، وهو ما نفاه.

وبجانب عمله التطوعي في المجلس الأوروبي للتسامح والمصالحة، سيعمل كورتس قريبا مع بيتر ثيل، الملياردير والمستثمر الأمريكي والداعم للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كـ"مخطط إستراتيجي عالمي".