الرئيس السيسي يستقبل نظيره الفلسطيني قبل انطلاق منتدى شباب العالم

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، قبل انطلاق منتدى شباب العالم، اليوم الاثنين.

وكان سفير دولة فلسطين لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، قد أكّد أنّ عباس سيعقد جلسة خاصة مع الرئيس السيسي، على هامش أعمال المنتدى؛ لبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة لدفع عملية السلام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لتحقيق المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام، وإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي الغاشم في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، وصل الرئيس السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، لحضور فعاليات المنتدى الذي ينعقد في نسخته الرابعة.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.