الأهلي: الفوز بجائزة محمد بن راشد للإبداع لم يكن صدفة

أكد سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي، أن تعامل ناديه مع الأزمة بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد والمتحور الجديد "أوميكرون"، وراء فوز النادي بجائزة الشيخ من بن راشد للإبداع الرياضي.

وكان محمود الخطيب، رئيس الأهلي تسلم الأحد، جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي الخاصة بالنادي، كأفضل مؤسسة رياضية عربية عن عام 2021.

وقال شلبي، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورتس": "تعامل الأهلي المميز مع ظروف كورونا وراء فوزه بجائزة الشيخ محمد بن راشد للإبداع الرياضي، الفوز بهذه الجائزة كان نتاج جهود كبيرة تمت على مدار الفترة الماضية".

وواصل: "الفوز بهذه الجائزة لم يكن صدفة أو هدفه التكريم فقط ولكن كانت هناك ملفات مقدمة ولجنة تحكيم اختارت النادي الأهلي بناء على النجاحات التي تحققت خلال الفترة الصعبة الماضية".

وتابع: "أبرمنا عقودًا طويلة الأمد حققت لنا أرباحًا بقيمة مليار و700 ألف جنيه وهذا إنجاز مميز في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها رياضيًا بسبب ظروف كورونا".

واختتم: "العمل الجماعي والاستراتيجية المستقبلية التي وضعها مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الخطيب تجعل الأمور مستقرة دوما بل يجعلنا نجني أرباحًا".

وجاء فوز الأهلي بجائزة أفضل مؤسسة رياضية عربية عن المجموعة الاقتصادية للنادي- التمويل الذاتي، وذلك باعتبارها مبادرة متميزة من حيث جمعها لعدة جوانب من الابتكار واستشراف المستقبل والاطلاع على أفضل الممارسات في العمل المؤسسي.