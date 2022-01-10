الرئيس الروسي: قوات معاهدة الأمن الجماعي ستتواجد في كازاخستان طالما كان ذلك ضروريا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستتواجد في كازاخستان طالما كان ذلك ضروريا، مشيرا إلى أنه سيتم سحب القوات بعد أدائها لمهامها.

وقال بوتين، خلال قمة استثنائية عبر تقنية الفيديو لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، اليوم الاثنين: "تم إرسال قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان، وأود أن أؤكد أن ذلك لفترة زمنية محدودة، أي للفترة الزمنية التي يراها رئيس كازاخستان لازمة لاستخدامها".

وشدد الرئيس الروسي على أنه سيتم سحب القوات من الأراضي الكازاخية بعد أدائها لمهامها، موضحا أن وحدات منظمة معاهدة الأمن الجماعي موجودة في كازاخستان بناء على طلب رسمي من قيادة الجمهورية وبما يتفق تماما مع المادة رقم 4 من معاهدة الأمن الجماعي الأساسية لعام 1992.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قد قال في 7 يناير الجاري، إن كازاخستان ستجد صعوبة كبرى في الحد من النفوذ الروسي، بعدما طلبت من موسكو نشر قوات على أراضيها لاحتواء الاضطرابات المستمرة، مضيفا: "ثمة درس من التاريخ الحديث مفاده أنه ما أن يدخل الروس بلدا ما، فإن إخراجهم يكون أحيانا أمرا بالغ الصعوبة".