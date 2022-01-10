الأرصاد: استقرار في الأحوال الجوية خلال الـ 72 ساعة المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأجواء مستقرة إلى حد ما رغم نشاط الرياح، وإن كانت هناك نسبة برودة في فترات النهار اليوم وأمس.



وأضاف شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الاثنين، أن نشاط الرياح هو ما زود الشعور بانخفاض درجات الحرارة، مؤكدًا أن الـ 72 ساعة المقبلة ستشهد استقرارًا في الأحوال الجوية، مع نشاط خفيف للرياح.



وأوضح أن نشاط الرياح المتوقع خلال الأيام المقبلة سيكون مثيرًا للأتربة لبعض المناطق، لكنه لن يؤثر على الأنشطة اليومية، مشيرًا إلى وجود فرص لهطول أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين، مع انعدامها على باقي مناطق الجمهورية.





