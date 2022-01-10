أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الاثنين ارتفاع مبيعات السندات قصيرة الأجل للشركات الكورية الجنوبية خلال العام الماضي بأكثر من 20% مقارنة بالعام السابق في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت بيانات شركة الإيداع المركزي للأوراق المالية الكورية الجنوبية إلى أن الشركات المحلية أصدرت سندات قصيرة الأجل بقيمة 7ر1243 تريليون وون (04ر1 تريليون) دولال خلال العام الماضي بزيادة نسبتها 6ر20% عن العام السابق.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن السندات قصيرة الأجل هي السندات التي لا يزيد مداها عن عام واحد ويكون طرحها لا يقل عن 100 مليون وون للطرح الواحد.

في الوقت نفسه زادت مبيعات السندات قصيرة الأجل العامة بنسبة 9ر22% سنويا إلى 8ر1020 تريليون وون، في حين زادت مبيعات السندات المضمونة التي تصدرها الشركات ذات الأغراض الخاصة وغيرها من الشركات بنسبة 1ر11% إلى 9ر222 تريليون وون.ر

وزادت مبيعات السندات التي لا يزيد مداها عن ثلاثة أشهر إلى 7ر1238 تريليون وون لتمثل 6ر99% من إجمالي مبيعات السندات قصيرة الأجل في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي.