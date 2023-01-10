الصحة العالمية تستبعد حدوث تأثر كبير لـ أوروبا بزيادة إصابات كورونا في الصين

قالت منظمة الصحة العالمية، إنها لا تتوقع أن تؤدي زيادة حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في الصين إلى "تأثير كبير" على الوضع في أوروبا.

وصرح مدير أوروبا في منظمة الصحة العالمية، هانز كلوج، في مؤتمر صحفي: "من غير المتوقع أن تؤثر الزيادة الحالية في الصين بشكل كبير على الوضع الوبائي لـ(كوفيد-19) في المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية في هذا الوقت"، وفق وكالة "سبوتنيك".

لكن شدد كلوج في الوقت ذاته: "لا يمكننا أن نشعر بالرضا".

وتضم المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية 53 دولة، منها روسيا ودولا في آسيا الوسطى.

وقال المدير الإقليمي إنه ليس من غير المعقول أن تتخذ البلدان إجراءات احترازية لحماية سكانها، لكنه دعا إلى أن تكون هذه الإجراءات "متجذرة في العلم، وأن تكون متناسبة وغير تمييزية".