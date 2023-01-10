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حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة الرائد والهلال، والتي أقيمت على ملعب الملك عبدالله ببريدة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقدم حمد تركي اليامي بهدف للهلال في الدقيقة 24 لكن يحيى سنبل مبارك أدرك التعادل للرائد في الدقيقة 76.

وبتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الشباب الوصيف وبفارق ثلاث نقاط خلف النصر المتصدر، مقابل 16 نقطة للرائد في المركز العاشر.

وفي سياق متصل، سيشارك فريق الهلال السعودي في بطولة كأس العالم للأندية 2022، والتي ستقام في المغرب خلال الفترة بين 1 حتى 11 من شهر فبراير القادم.