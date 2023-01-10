قالت الناقدة السينمائية الدكتورة درية شرف الدين، إن الجمهور يرغب دائما في انعكاس ملامحه على الشاشة حتى لو النموذج سيء، مؤكدا أن الرقابة على المصنفات الفنية ضرورية.

وأضافت شرف الدين، خلال فعاليات ندوة "علاقة جدلية وسياقات مشتركة" التي نظمتها مكتبة الإسكندرية في إطار برنامج "حوارات الإسكندرىة"، اليوم الثلاثاء، وإدارتها د. نيفين مسعد أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن السينما تراجعت في مصر وقلت دور العرض السينمائي التي لا يزيد عددها حاليا عن ٢٠ دورا عرضا، وهناك محافظات لا يوجد بها دور عرض، مؤكدة أن الحياة السينمائية لن تتقدم إلا بزيادة دور العرض السينمائي.

وأوضحت أن العمل الفني لا ينتج من فراغ ولكن يتأثر بالمحيط السياسي والاجتماعي والثقافي، متابعة: "السينما والمسرح على رأس الفنون الجماهيرية والسينما أقرب للمزاج القومي".

ومن جانبه، رأى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن الأعمال الفنية تعكس السياسة وكلاهما يتأثر بالآخر، ضاربًا مثلًا بدور أم كلثوم في أوقات الحروب.

وبدوره، أكد مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد، أن الجانب المادي والإبداعي ضروري لتنمية المجتمعات، وأن الجوانب الإبداعية تدفع بالمجتمع إلى الأمام، مضيفا أن بين الفن والسياسة علاقات شائكة وخاصة وأن الفن يدعي دائما الاستقلال وله دور في حفظ الهوية والذائقة الجمالية .

وأضاف زايد، أن السياسة مستقلة لإنتاج القوة اللازمة لضبط حركة المجتمع، متابعا أن الفن له دور رائد في أوقات الأزمات لحشد الروح الوطنية.