طالبان تفرض قيودا جديدة على صاحبات الأعمال التجارية

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فرضت السلطات التابعة لحركة طالبان في العديد من الأقاليم الأفغانية، قيودا جديدة على توظيف النساء، بحسب ما ورد في تقارير إعلامية أفغانية.

وقالت صاحبات أعمال تجارية في مدن مزار الشريف وبول الخمري وقندهار، إن السلطات المحلية التابعة لطالبان طلبت منهن إغلاق أعمالهن التجارية.

وقالت صاحبة متجر في مزار الشريف بشمال البلاد لقناة "طلوع نيوز" الإخبارية الافغانية: "جاء أحد الأفراد التابعين لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأخبرنا بأننا أمامنا أسبوع واحد فقط لغلق متاجرنا والبقاء في المنزل".

وأفادت تقارير، بأن العمل المشترك مع الرجال وعدم الامتثال لتوجيهات الحجاب، هو السبب الرئيسي وراء اتخاذ هذا القرار.

ومن ناحية أخرى، قال عاكف مجاهر المتحدث باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (الشرطة الدينية التابعة لطالبان) اليوم الثلاثاء، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن تلك التقارير غير صحيحة.