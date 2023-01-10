أمين عام الأمم المتحدة يرحب بإطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بإطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية الرامية لاستعادة العملية الانتقالية في السودان.

وأشار جوتيريش، في بيان أصدره المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، إلى أن هذه الخطوة تبني على التقدم الذي تم إحرازه عند التوقيع على الاتفاق الإطاري السياسي، في 5 ديسمبر 2022، مؤكدا أن إطلاق المرحلة النهائية يمثل خطوة مهمة أخرى نحو تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الديمقراطية والسلام والتنمية المستدامة، وذلك وفقا لمركز إعلام الأمم المتحدة.

وجدد الأمين العام التزام الأمم المتحدة - من خلال الآلية الثلاثية، التي تتألف من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس"، والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيجاد"، دعم العملية والمساعدة في تأمين اتفاق سياسي نهائي، خلال الأسابيع المقبلة.

وفي سبيل ضمان تسوية دائمة، أكد جوتيريش أهمية إشراك أوسع مجموعة من أصحاب المصلحة السودانيين، بمن فيهم النساء والشباب وأعضاء المجتمع المدني، وحث أصحاب المصلحة الرئيسيين الذين لم يوقعوا على اتفاق (5 ديسمبر) على الانضمام إلى العملية السياسية، مشددا على أهمية الدعم الدولي القوي والمنسق للعملية السياسية في إطار الآلية الثلاثية.