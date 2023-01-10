الأرصاد: استمرار الاستقرار في الأحوال الجوية حتى مساء الغد

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم استقرارًا في الأحوال الجوية، مشيرًا إلى تكون شبورة مائية كثيفة، على بعض الطرق والمناطق الموجودة في نطاق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة.



وأضاف خلال تصريحات لنشرة أخبار «الثالثة»، المذاعة عبر فضائية «الأولى»، مساء الثلاثاء، أن العظمى على القاهرة الكبرى سجلت 19 درجة اليوم، لافتًا إلى تراوح العظمى ما بين 18 و19 درجة عليها، حتى بداية الأسبوع المقبل.



ولفت إلى تعرض مناطق متفرقة من السواحل الشمالية لسقوط أمطار خفيفة، قائلًا إن «تكاثر السحب المتفرقة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية الآن، يؤدي إلى سقوط أمطار خفيفة، وقد تصبح متوسطة في بعض الأحيان».



وتوقع عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، استمرار الاستقرار في الحالة الجوية حتى غد الأربعاء، منوهًا أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي، اعتبارًا من مساء الغد وبداية الخميس المقبل، يؤدي لسقوط أمطار بنهاية الأسبوع.



وأشار إلى أن السواحل الشمالية الغربية للجمهورية، وتحديدًا الإسكندرية ومطروح، تشهد فرص أمطار متوسطة ورعدية يوم الخميس، متوقعًا وصول الأمطار لمحافظات الوجه البحري، ومناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.