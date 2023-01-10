ارتفعت أسعار السلع والمنتجات والخدمات خلال شهر ديسمبر 2022، وذلك مقارنة بشهر ديسمبر عام 2021، حيث زاد قسم الطعام والمشروبات بنسبة 37.9%، وارتفع قسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 14.2%، وارتفع قسم الملابس والأحذية بنسبة 15.6%، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأضاف الجهاز، أن قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفع بنسبة 6.7%، كما زاد قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 24.6%، وارتفع قسم الرعاية الصحية بنسبة 13.6%.
وأوضح الجهاز، أن قسم الرعاية الصحية ارتفع بنسبة 13.6%، كما ارتفع قسم النقل والمواصلات بنسبة 17.3%، وارتفع قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.7%، وارتفع قسم الثقافة والترفيه بنسبة 28.1%، ارتفع قسم التعليم بنسبة 7.7%، كما زاد قسم المطاعم والفنادق بنسبة 33.1%، كما ارتفع قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 18.7%.
وأعلن الجهاز، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية بنسبة 21.9% لشهر ديسمبر 2022، مقابل 6.5% لنفس الشهـر من العام السابق.
وأرجع الجهاز زيادة أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 37.9%، إلى ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 58.3%، وارتفاع اللحوم والدواجن بنسبة 35.5%، وارتفاع الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 44.2%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 48.9%، وارتفاع الزيوت والدهون بنسبة 21.8%، وارتفاع الفاكهة بنسبة 15.7%، وارتفاع الخضروات بنسبة 38.8%.
وكذلك ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 31.0%، وزيادة أسعار مجموعة المنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 40.9%، وارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 36.0%، وارتفعت أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 20.9%.
وأرجع الجهاز المركزى ارتفاع قسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 14.2%، إلى ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة 14.2%.
كما ارتفع قسم الملابس والأحذية بنسبة 15.6% بسبب ارتفاع أسعار الأقمشة بنسبة 23.0%، وارتفاع أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 15.5%، وزيادة أسعار مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة 19.3%، وارتفاع مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة 28.3%، وارتفاع مجموعة الأحذية بنسبة 11.9%، وارتفاع مجموعة اصلاح الأحذية بنسبة 26.0% .
وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً بنسبة 6.7%، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 5.3%، وارتفاع مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 17.5%، وزيادة أسعار مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 29.6%، وارتفاع مجموعة الكـهرباء والغاز ومواد الوقــود الأخـرى بنسبة 2.2% .
وأرجع ارتفاع قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 24.6%، نتيجة إلى ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة 23.8%، وارتفاع مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 16.6%، وزيادة الأجهزة المنزلية بنسبة 23.9%، وارتفاع الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 24.3%، وزيادة مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 25.2% .
كما سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره 13.6%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة 9.7%، وزيادة أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 20%، وارتفاع مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 18.0% .
كما سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره 17.3%، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 25.3%، وزيادة مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 21.1%، وارتفاع مجموعة خدمات النقل بنسبة 14.2% .
وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره 0.7%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة 26.8%، وارتفاع مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 12.5% .
وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره 28.1%، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 15.8%، ومجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 33.8%، وارتفاع مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 45.8%، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 8.1% .
كما أرجع الجهاز ارتفاع قسم التعليم بنسبة 7.7% إلى ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 8.5%، وارتفاع مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة 3.5%، وارتفاع مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة 6.1%، وارتفاع مجموعة التعليم العالي بنسبة 15.1%، وزيادة مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة 4.5% .
كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 33.1%، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 33.3%، وارتفاع أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسـبة 23.4% .
كما أرجع الجهاز ارتفاع قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 18.7% إلى زيادة أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة 23.6%، وارتفاع أسعار مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة 38.7%، وزيادة أسعار مجموعة الخدمـات الأخــرى غير مصنفة في مكان آخر بنسبة 9.5%.