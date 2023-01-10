«آثار أسوان»: تمثال رمسيس الثاني وزنه 18 طنًا وفوجئنا باعتراف المتهمين بمحاولة سرقته

أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، مدير آثار أسوان والنوبة، أن أحد الحراس في منطقة المحجر الجنوبي تواصل معه أمس، وأخبره بأن هناك أشخاصا يتجولون حول تمثال رمسيس الثاني الجرانيتي غير المكتمل، قائلا: «طلبت منه مجاراة هؤلاء الأشخاص حتى لا يهربون قبل وصولي».

وأضاف الدكتور عبدالمنعم سعيد، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنه فور وصوله لمكان الواقعة وجد حفرا حول التمثال، وتم الاتصال بشرطة السياحة والآثار والقبض على 3 أشخاص، مشيرا إلى أنه أثناء سير التحقيق فوجئوا بأن الجناة قالوا إنهم لم يأتوا للتنقيب ولكن من أجل حمل تمثال رمسيس الثاني والذي يعادل حوالي 18 طنا.

وتابع: «كان هناك حفر حول تمثال رمسيس في منطقة المحجر القديم ومستغربين إذا كانوا هيشيلوا التمثال، وفي غموض شديد في الواقعة وكيفية قدرتهم على حمل تمثال بهذا الحجم ويكفينا التعامل وضبط اللصوص»، لافتا إلى أن المحجر في منطقة مفتوحة وليس مكانا مغلقا بل وسط الجبال.