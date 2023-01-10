مهرجان برلين يحتفل بالعرض الأول لثمانية أفلام كلاسيكية بعد ترميمها

يحتفل مهرجان برلين السينمائى الدولى بدورته الـ73 بثمانية أفلام كلاسيكية تم ترميمها رقميا فى عام 2022.

وقال راينر روثر المسئول عن قسم الكلاسيكيات إنه سيتم تسليط الضوء بشكل خاص على أفلام من الثمانينيات وأوائل التسعينيات، للمرة الأولى يعرض فيلم من جنوب إفريقيا وهو فيلم «مابانتسولا» للمخرج أوليفر شميتز وبطولة توماس موجتان، مارسيل فان هيردن، ثيمبى متشالى، دوللى راثيبى، بيتر سيفورا، وهو أول فيلم حقيقى مناهض للفصل العنصرى يخرج من جنوب إفريقيا، وكتب شميتز السيناريو جنبا إلى جنب مع ممثلة الرئيسى، توماس موجوتلان، فى إطار قصة رجل عصابات صغير، يبحث فى التمييز العنصرى وأعمال المقاومة اليومية للنظام، بالإضافة إلى ذلك سيحتفل القسم بالذكرى المئوية لإطلاق فيلم تشارلى شابلن «امرأة باريس» بطولة إدنا بورفيانس، وأدولف مينجو، وكارل ميلر، وليديا نوت، وتشارلز ك. فرينش، يصادف عام 2023 الذكرى المئوية لتحفة شابلن الرائعة التى تقع أحداثها فى شقق وملاهى ساحرة فى العاصمة الفرنسية خلال العشرينيات من القرن الماضى.

وتفتتح العروض بفيلم المخرج ديفيد كروننبرج «الغداء العارى» الذى صدر عام ١٩٩١ وهو بطولة بيتر ويلر وجودى ديفيس وإيان هولم وجوليان ساندز وروى شيدر.

ويلجأ فيه كاتب إلى عالم خيالى غريب ملىء بالوحوش والطفرات بعد أن قتل زوجته عن طريق الخطأ.

ومن الأفلام أيضا «خمن من سيأتى للعشاء» إخراج ستانلى كرامر، وبطولة سبنسر تريسى، سيدنى بواتييه، كاثرين هيبورن، كاثرين هوتون، وسيسيل كيلاواى، وهو حول امرأة شابة بيضاء من عائلة ليبرالية تحضر خطيبها الأسود إلى المنزل هو وعائلته فى دعوة عشاء لمقابلة والديها ودعته ويناقش الجميع بحرية كاملة، مشاكل العروسين، خصوصا اقتران عائلة بيضاء بأخرى سمراء، ولكل منهما تحفظاته على الآخر.

ساعد الفيلم الذى قدم عام 1967 فى ترسيخ مكانة سيدنى بواتييه كأول ممثل أسود فى هوليوود.

والفيلم السويسرى «روميو وجولييت فى القرية» إخراج فاليرين شميدلى، وهانز ترومر وبطولة ايروين كولند ومارجيت وينتر، ويصور قصة عشاق يفصلهم القدر، نسخة شعرية من رواية جوتفريد كيللر تضع حكاية شكسبير فى قرية سويسرية صغيرة.

كذلك فيلم «أحلام جميلة» إخراج نانى موريتى، وبطولة داريو كانتاريلى، نيكولا دى بينتو، أليساندرو هابر، ولورا مورانتى.

وفيلم «الغسق» للمخرج المجرى جيورجى فهير، وبطولة بيتر هامان، يانوس ديرسى، جوديت بوجانى، لازار كاتى، ولينارت استيفان، قدم المخرج فيلمه الأبيض والأسود فى نهاية الثمانينيات، استنادا إلى رواية الجريمة «التعهد» للمخرج فريدريش دورنمات. قصة محقق متقاعد يستخدم فتاة صغيرة كطعم لمحاولة القبض على قاتل متسلسل.

وفيلم «جلد يورو» إخراج كنزابورو يوشيمورا، وبطولة فوجيكو ياماموتو، كين أوهارا، كيزو كاواساكى، ميتشيكو آى، وكازوكو إشيكاوا.

أول فيلم ملون صنعه اليابانى كنزابورو يوشيمورا، ويتناول فيه قصة مصمم صباغة نسيج ناجح فنيا وتجاريا يبدأ علاقة غرامية مع رجل متزوج.