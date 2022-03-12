90% من سكان ثالث أكبر مقاطعة صينية مصابون بكورونا

كشف مسؤول إقليمي بارز، إن ما يقرب من 90% من سكان مقاطعة خنان، ثالث أكبر مقاطعات الصين تعدادا، أصيبوا حتى الآن بعدوى فيروس كورونا، في وقت تعرف فيه البلاد، زيادة غير مسبوقة في عدد الإصابات.

وقال مدير لجنة الصحة في مقاطعة خنان الوسطى كان كوانشنج، خلال مؤتمر صحفي، إنه "إلى حدود 6 يناير الماضي، بلغ معدل الإصابة بفيروس كوفيد في المقاطعة 89%".

ويبلغ تعداد سكان هذه المقاطعة 99.4 مليون نسمة، وتشير الأرقام إلى أن حوالي 88.5 مليون شخص أصيبوا بالفعل بالفيروس.

وفي ديسمبر، بدأت الصين تخفيف واحد من أكثر أنظمة مكافحة كوفيد صرامة في العالم، بعد احتجاجات تاريخية ضد سياسة "صفر كوفيد"، التي تضمنت إخضاع السكان لاختبارات متكررة وقيودا على الحركة، وعمليات إغلاق واسعة ألحقت أضرارا كبيرة بثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وكان فتح الصين لحدوها، الأحد الماضي، آخر الإجراءات التي أقرتها البلاد ضمن خطواتها لرفع سياسة "صفر كوفيد" التي أقرتها قبل ثلاث سنوات.

وبحسب صحيفة جارديان، فمن المتوقع أن ترتفع حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل أكبر مع احتفال البلاد بالعام القمري الجديد هذا الشهر، حيث من المقرر أن تشهد البلاد تنقلا للملايين بين مختلف المدن الصينية.

وأظهرت بيانات رسمية أن 34.7 مليون شخص سافروا محليا يوم السبت، بزيادة أكثر من الثلث مقارنة بالعام الماضي، وفقا لوسائل الإعلام الحكومية.

وإلى حدود الثامن من يناير، أبلغت الصين عن 5272 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، وهي واحدة من أدنى معدلات الوفيات الناجمة عن العدوى في العالم.

لكن منظمة الصحة العالمية، تقول إن بكين، لا تبلغ عن الحجم الحقيقي لتفشي المرض، ويقدر خبراء الصحة الدوليون، أن أكثر من مليون شخص في البلاد قد يموتون من المرض هذا العام.