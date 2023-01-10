كورتوا: انتقال رونالدو للنصر يوضح مدى طموح السعودية

أكد البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، أن انتقال القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر دليل على طموح المملكة العربية السعودية في التطور كدولة كروية.

وفسخ رونالدو النجم السابق لريال مدريد، عقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي بين الطرفين قبل انطلاق مونديال قطر 2022 ثم انتقل بعرض خرافي إلى النصر السعودي.

وقال كورتوا في تصريحات صحفية: "انتقال كريستيانو يوضح أن هذا البلد يرغب في تطوير الرياضة".

وأضاف: "كريستيانو اختار القدوم إلى هنا بناء على قراره، لكن هذا يظهر أن السعودية ترغب في التطوير، لقد تعاقدوا معه من أجل الفوز بالدوري".

واتفق الإيطالي كارلو انشيلوتي مدرب النادي الملكي مع كورتوا في نفس وجهة النظر وقال: "كريستيانو صفقة مذهلة، نتمنى له التوفيق، إنه أسطورة نادينا مثل جاريث بيل الذي أعتزل بالأمس، سيبقيان في قلوب كل المدريديين".

وأشار: "الألقاب دائما مهمة في هذا النادي، العام الماضي منحنا الكثير من الثقة لهذا الموسم، نتمنى أن تتكرر نفس الإنجازات هذا العام".

وأتم: "نقاتل على كافة الألقاب، لدينا لقب قريب للغاية سنحاول الفوز به، الهدف هو كأس السوبر حاليا" والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية.