مصور واقعة التعدي على جامع البلاستيك: «تصوير الفيديو سبقه شتائم من موظف الحي»

قال حمادة الرفاعي، مصور فيديو واقعة التعدي على جامع البلاستيك ببورسعيد، إن تصوير الفيديو سبقته شتائم من موظف الحي ودفع شديد دون مراعاة أن جامع البلاستيك رجلًا كبيرًا في السن، موضحًا أن الواقعة حدثت بجانب عمله وانتبه لها بسبب الصوت العالي.

وأضاف «الرفاعي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة «القاهرة والناس»، الاثنين، أنه يشاهد «عم هاني» جامع البلاستيك صدفة بين الحين والآخر، كاشفًا عن أنه كانت ستحدث مشادة بين المواطنين وموظف الحي بسبب طريقة التصرف مع جامع المخلفات.

وتابع: «عم هاني كان مضايق من نشر الفيديو عشان أهله، وهو قالي شيل الفيديو، ولكن كان اتشير والناس كلها شافته، وكان مضايق ومش عايز يتكلم مع حد»، موجها رسالة لموظف الحي: «لو عم هاني بيعمل أي حاجة غلط العقاب مش بيبقى بالشتيمة وقلة الأدب، وتأخذ إجراءات قانونية فقط».