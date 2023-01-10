تموين بورسعيد: إقامة معرض أهلا رمضان لبيع السلع بسعر الجملة للمستهلك

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قال ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد، إنه تم التنسيق مع الغرفة التجارية، لإنشاء معرض أهلا رمضان، بسوق البازار الجديد بنطاق حي العرب؛ لتوفير جميع السلع بأسعار أقل من السوق ولبيعها بسعر التكلفة دون وساطة، بهدف إلغاء حلقات التداول، بالتعاون مع المصانع المنتجة للمواد الغذائية.

وأوضح، أن هناك 4 شوادر لبيع الأرز الأبيض بمختلف الأحياء وبمدينة بور فؤاد؛ توفر الأرز بسعر 15 جنيها للكيلو المعبأ، و18 جنيها للمعبأ بأكياس فاخرة.

وأشار ثابت، إلى توفير لحوم سوداني بسعر 115 جنيها للكيلو، وذلك بهايبر مول دلتا ماركت والشركة العامة لتجارة الجملة.

وذكر أن هناك 8 منافذ بأماكن متفرقة بمختلف الأحياء ومدينة بور فؤاد توفر اللحوم الطازجة البلدية بأسعار 140 جنيها للكيلو، وذلك بالتعاون مع مشروع تسمين الماشية التابع لمحافظة بورسعيد.