وزيرا التربية والبيئة في تونس يتابعان المشروعات مع منظمات اليونسكو والإلكسو والأيسيسكو

شهد وزيرا التربية التونسي فتحي السلاوتي و البيئة ليلى الشيخاوي المهداوي جلسة عمل لمناقشة مختلف البرامج والمشاريع التي تنفذها منظمات "اليونسكو" و"الإلكسو" و"الأيسيسكو مع مختلف الوزارات التونسية وذلك في إطار الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة.

وشهدت الجلسة - وفق بيان صحفي صدر اليوم " الاثنين" عن وزارة البيئة - متابعة المشروعات التي تنفذها كل من وزارتي البيئة والتربية بتونس في إطار الشراكة مع "اليونسكو" الألكسو"و"الأيسيسكو".

كما تضمنت الجلسة عرض المشروعات الجديدة المزمع إنجازها في السنوات القادمة.