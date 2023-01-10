 وزيرا التربية والبيئة في تونس يتابعان المشروعات مع منظمات اليونسكو والإلكسو والأيسيسكو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزيرا التربية والبيئة في تونس يتابعان المشروعات مع منظمات اليونسكو والإلكسو والأيسيسكو

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 10 يناير 2023 - 3:45 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 يناير 2023 - 3:45 ص

شهد وزيرا التربية التونسي فتحي السلاوتي و البيئة ليلى الشيخاوي المهداوي جلسة عمل لمناقشة مختلف البرامج والمشاريع التي تنفذها منظمات "اليونسكو" و"الإلكسو" و"الأيسيسكو مع مختلف الوزارات التونسية وذلك في إطار الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة.
وشهدت الجلسة - وفق بيان صحفي صدر اليوم " الاثنين" عن وزارة البيئة - متابعة المشروعات التي تنفذها كل من وزارتي البيئة والتربية بتونس في إطار الشراكة مع "اليونسكو" الألكسو"و"الأيسيسكو".
كما تضمنت الجلسة عرض المشروعات الجديدة المزمع إنجازها في السنوات القادمة.

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