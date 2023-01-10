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تسبب زلزال شديد ضرب إندونيسيا مساء اليوم الاثنين، في هزات أرضية امتدت لمئات الكيلومترات.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن قوة الزلزال بلغت 6ر7 درجة على مقياس ريختر للزلازل ، بينما قدرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية شدته بـ 9ر7 درجة.

وشعر سكان مدينة داروين بشمال أستراليا الواقعة على مسافة نحو 600 كيلومترا إلى الجنوب بآثار الزلزال أيضا، حسبما ذكر موقع نيوز دوت كوم الأسترالي.

وتحدث البعض على وسائل التواصل الاجتماعي عن أسوأ هزات وقعت منذ عقود.

وبحسب ما ورد استمر الزلزال دقيقتين ، ووقع في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء حسب التوقيت المحلي في إندونيسيا.

وأصدرت السلطات الإندونيسية في البداية تحذيرا من حدوث أمواج مد عاتية "تسونامي" ، ولكن لم ترد تقارير تفيد بتحقق مخاوفها.

وكان مركز الزلزال في البحر على بعد نحو 350 كيلومترا شمال شرق تيمور الشرقية.