تعرض شخص أردني لعملية اختطاف في سوريا بعد أن توجه إليها بقصد السياحة في الـ26 من شهر ديسمبر الماضي.

والمواطن وليد عبد الكريم قطيش يبلغ من العمر 67 عاماً توجّه إلى سوريا في الـ26 من ديسمبر الأول الماضي قبل أن يتم اختطافه على يد جماعة مجهولة في الـ30 من نفس الشهر، حيث تواصل الخاطفون مع عائلته وأبلغته أنه بخير وسبب الخطف هو الفدية.

وقال المواطن الأردني يزن قطيش، إن والده تعرض للاختطاف في سوريا، موضحا أن الخاطفين اشترطوا دفع فدية قيمتها 100 ألف دينار أردني مقابل الإفراج عنه، كما نقلت عنه شبكة "العربية".

وأضاف أن الخاطفين طلبوا فدية عالية لا تستطيع العائلة عليها في الوقت الحالي، مؤكداً أنه تم الاطمئنان على صحة والده الذي يعاني من مرضي "السكري والضغط" عبر تسجيلات صوتية تم إرسالها لهم.

وأكد قطيش أن والده لا يوجد لديه أي تحركات أو نشاطات سياسية لا داخل الأردن ولا خارجه.

يأتي هذا فيما قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الأردنية، إن الوزارة تتابع قضية المواطن الأردني قطيش، من مدينة السلط الأردنية، مع الجهات المختصة هناك في سوريا.

وأضاف أنه يجري العمل مع القائم بأعمال السفارة الأردنية لدى العاصمة السورية دمشق لمعرفة آخر التطورات والمستجدات مع السلطات السورية النظامية.

كما تتواصل الخارجية مع عائلة قطيش لإبلاغهم بآخر المستجدات والتطورات على القضية.