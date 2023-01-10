تموين شمال سيناء توقع بروتوكولا لتوفير اللحوم والألبان بأسعار معتدلة

وقعت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة شمال سيناء، وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومديرية الطب البيطري بروتوكول مع أحد مزارع تربية الماشية لتوفير ألبان ولحوم بأسعار مخفضة.

وأكدت أماني رسلان مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة شمال سيناء، أن ذلك يأتي ضمن سلسلة الإجراءات التي تقوم بها مديرية التموين؛ لتوفير السلع الهامة من مصادرها بجودة عالية وسعر مناسب مخفض تيسيرا علي أهالي المحافظة، واستعدادا لاستقبال شهر رمضان المعظم.

ولفتت أماني رسلان إلى استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمتاجر ومحطات الوقود؛ لضمان وصول المنتجات إلى المواطنين دون مشكلات أو تجاوزات.